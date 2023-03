Sachsen will mehr Studierende aus dem Ausland anlocken und sie später möglichst auch als Fachkräfte im Freistaat behalten. Man unterstütze Hochschulen gezielt bei der Identifikation von Zielregionen für eine Anwerbung von Studentinnen und Studenten, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) am Mittwoch in einer Fachregierungserklärung im Landtag. Besondere Bedeutung habe dabei die Vorbereitung und Begleitung Studierender aus dem Ausland. Ihre Integration in die Gesellschaft und Wirtschaft soll unter besonderer Berücksichtigung der Sprachausbildung neu justiert werden.