Seit rund einem Jahr gibt es jetzt das Zentrum für kriminologische Forschung in Chemnitz. Seither laufen gleich mehrere Projekte rund um das Thema Kriminalität. Zum Beispiel: Wie nehmen Menschen eigentlich Straftäter wahr?

Was denken Menschen über die Kriminalität in Sachsen und in Deutschland und wie nehmen sie Straftäter wahr? Seit rund einem Jahr beschäftigen sich Wissenschaftler am Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen in Chemnitz mit Fragen rund um die Kriminalität. Der Institutsleiter Frank Asbrock hat eine positive Bilanz gezogen. "Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit, weil wir es geschafft haben, dieses Forschungszentrum aufzuziehen. Das ist ein sehr engagiertes Team", sagte der Professor für Sozialpsychologie der Deutschen Presse-Agentur.