Der Verband der Wohnungsgenossenschaften in Sachsen (VSWG) befürchtet wegen der stark gestiegenen Energiepreise finanzielle Schwierigkeiten für einige Mitgliedsunternehmen. Die Situation sei besorgniserregend, teilte der VSWG am Donnerstag mit. Der Verband forderte darum zinslose Betriebsmittelkredite oder gegebenenfalls eine Landesbürgschaft für Genossenschaften. Zudem müsse neben dem geplanten Strompreisdeckel auch sehr schnell eine Deckelung für die Gas- und Fernwärmepreise her.