Zum Start der Mietpreisbremse in Dresden hat die SPD im sächsischen Landtag weitere Maßnahmen zum bezahlbaren Wohnen gefordert. «Wir müssen bedarfsgerechter bauen und damit vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen und Familien unterstützen, die zunehmend keinen angemessenen und bezahlbaren Wohnraum finden», sagte der wohnungspolitische Sprecher Albrecht Pallas am Mittwoch. Bei jedem größeren Quartier, das in unserer Stadt entstehe, müssten konsequent gemeinwohlorientierte Unternehmen wie das städtische Wohnen in Dresden oder die Dresdner Wohnungsgenossenschaften eingebunden werden.