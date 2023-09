Unbekannte haben im Parkhaus eines Hotels in Plauen im Vogtland zwei Kassenautomaten aufgebrochen. Sie stahlen 700 Euro und hinterließen einen Schaden von geschätzt 20.000 Euro, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht zu Montag. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben oder Hinweise geben können.