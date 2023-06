Ein 13-Jähriger ist in Zittau angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind lief am Donnerstagabend "offenbar unvermittelt" auf die Rosa-Luxemburg-Straße, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 89-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Klinikum unterwegs war, erfasste den Jungen. Das Kind kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden belaufe sich auf rund 5000 Euro. Die Suche nach Zeugen und die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen laufen.