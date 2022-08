Das sechste Gastmahl "Dresden is(s)t bunt" verbindet in diesem Jahr die beiden Elbufer in der Stadt. Am 5. September bilden 240 Tische eine 340 Meter lange Festtafel auf der Augustusbrücke. Das gemeinsame Essen soll ein Bekenntnis der Zivilgesellschaft zu Vielfalt und Weltoffenheit sein, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Zwischen verschiedenen Herkünften oder Lebensanschauungen in der Stadt sollten Brücken geschlagen werden, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Beim Gastmahl könne man "auf angenehm kulinarische Weise das vermeintlich Fremde kennenlernen und ins Gespräch kommen".