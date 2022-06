Der Zoll hat am Donnerstag 16 Gastrobetriebe in Leipzig überprüft. Es seien Verfahren wegen unerlaubter Arbeitnehmerbeschäftigung, Verstößen gegen die Sofortmeldepflicht sowie Verstößen gegen die Pflicht zum Führen von Stundenaufzeichnungen eingeleitet worden, teilte das Hauptzollamt Dresden am späten Donnerstagabend mit. Darüber hinaus hätten die Einsatzkräfte einen Fluchtversuch während der Kontrolle vereitelt und 4,6 Kilogramm Shishatabak beschlagnahmt. Außerdem seien mehrere Päckchen mit Rauschgift, gestohlene Fahrräder sowie zwei Dolche gefunden worden.