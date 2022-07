Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 25 Jahre alte Radfahrerin in Leipzig gestorben. Die junge Frau habe am Donnerstagmorgen über einen Grünstreifen einen Radweg in Richtung Taucha verlassen und eine Straße gequert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei habe sie ein 25-jähriger Autofahrer erfasst. Die Frau starb noch am Unfallort, wie eine Sprecherin sagte. Die Ermittlungen dauerten an.