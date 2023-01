Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Zwickau eine Mutter und eines ihrer Kinder angefahren. Die 37-Jährige und ihr dreijähriger Sohn wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der 63-Jährige war demnach am Dienstagmorgen im Ortsteil Marienthal in eine Seitenstraße eingebogen und hatte die Frau, die mit ihren zwei Kindern gerade die Fahrbahn überquerte, übersehen.