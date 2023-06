An einer Ampelkreuzung sind in Zwickau zwei Autos zusammengestoßen. Eine 69 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt und musste medizinisch betreut werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 89-Jähriger und ein 71-Jähriger hatten sich demnach am Donnerstag mit ihren Autos zeitgleich einer Ampelkreuzung im Stadtteil Marienthal genähert. Beide Fahrer sollen der Meinung gewesen sein, dass ihnen die Ampel Grün zeigte und sie freie Fahrt haben, wie es hieß. Der eine Wagen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.