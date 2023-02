Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Wüstenbrand (Landkreis Zwickau) sind am Sonntagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage mit. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Zur Identität der betroffenen Personen lagen der Polizei zunächst keine Angaben vor. An dem Unfall seien vier Fahrzeuge beteiligt gewesen, hieß es. Ein Auto sei in die Leitplanke geraten, nachfolgende Wagen aufgefahren. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Erfurt zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal.