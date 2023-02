Ein Einbrecher ist in Zwickau auf frischer Tat ertappt worden und konnte dennoch unerkannt entwischen. Wie die Polizei mitteilte, haben Anwohner am Montagmorgen kurz nach Mitternacht beobachtet, wie der Täter in den Verkaufsraum eines Tabakwarenladens einstieg und dann die Polizei informiert. Obwohl die Beamten sofort anrückten, erbeutete der Unbekannte eine vierstellige Summe und konnte entkommen, wie es hieß. Mit einem Fährtenhund wurde versucht, ihn zu finden. Der Sachschaden, den er verursacht hat, wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Menschen beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.