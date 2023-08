Ein Autofahrer hat auf der Werdauer Straße in Zwickau (Landkreis Zwickau) einen allergischen Schock infolge eines Insektenstichs erlitten. Dadurch geriet der Mann mit seinem Wagen in die Gegenspur, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sein Auto prallte am frühen Mittwochabend zunächst mit dem Wagen eines 62-Jährigen zusammen und dann frontal gegen ein weiteres Auto, hieß es weiter.