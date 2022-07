Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend in Dänkritz (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte, hatte ein 27-Jähriger, mutmaßlich beim Überholen eines Lastwagens, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto des 27-Jährigen stieß frontal mit einem Fahrschulauto zusammen, das auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der 18-jährige Fahrschüler und sein 64-jähriger Lehrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Menschen wurden aus den völlig zerstörten Autos geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. In Folge des Unfalls blieb die Straße für fünfeinhalb Stunden gesperrt.