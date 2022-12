Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Zwickau von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei auf der Auerbacher Straße gefahren und rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend sei sein Fahrzeug mit einem Baum kollidiert, nach hinten geschleudert worden und auf der anderen Straßenseite gegen einen weiteren Baum gestoßen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 36-Jährige von der Fahrbahn abkam, sei bislang unklar.