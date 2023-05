Bei einem Verkehrsunfall in Glauchau (Landkreis Zwickau) sind eine Motorradfahrerin und ihr 12-jähriger Mitfahrer schwer verletzt worden. Eine 45-jährige Autofahrerin hatte am Sonntagnachmittag der 47-jährigen Motorradfahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Die Bikerin und der 12-Jährige wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro.