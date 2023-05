Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) sind vier Menschen verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache hatte das Dachgeschoss am Freitagvormittag Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Alle vier Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen.