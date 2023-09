Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Dienstag in Crinitzberg (Landkreis Zwickau) ist eine 40 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist die 40-Jährige im Ortsteil Bärenwalde wegen gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei Zwickau am Mittwoch mitteilte. Die 44 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos und ihre 15 Jahre alte Beifahrerin wurden demnach leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.