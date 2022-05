Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Zwickau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte bei dem Unfall am Dienstagnachmittag der 64 Jahre alte Fahrer des Autos an einer Einmündung links abbiegen wollen. Er hielt an, um zwei Autos die Vorfahrt zu gewähren, übersah jedoch die Motorradfahrerin, die auf die zwei Wagen folgte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 19-Jährige stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.