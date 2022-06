Eine Autofahrerin ist in Zwickau frontal gegen einen Baum gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Zuvor kam die 83-Jährige im Ortsteil Crossen nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau wurde am Freitagmittag stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Aus dem Motor trat Öl aus, daher war die Ölwehr im Einsatz. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.