Ein Motorradfahrer ist nahe Zwickau eine fünf Meter tiefe Böschung hinabgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-jährige Mann am Sonntagmittag in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde über die Schutzplanke geschleudert und stürzte die Böschung hinter der Planke hinab. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten wurde die Auffahrt zur Mitteltrasse, einem Zubringer der Autobahn 72, für zwei Stunden gesperrt.