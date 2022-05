Eine 41-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Zwickau schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen die entgegenkommende Autofahrerin, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Daraufhin stieß der Wagen der Frau mit dem Lkw frontal zusammen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.