Beim Zusammenprall mit einem Auto in Crossen (Zwickau) hat sich eine 48 Jahre alte Motorradfahrerin am Freitagmittag schwer verletzt. Die 48-Jährige habe auf die Überholspur einer Landstraße gewechselt und dabei den Wagen einer 59 Jahre alten Autofahrerin übersehen, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin hatte noch versucht auszuweichen, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr vermeiden. Die 48-Jährige stürzte von ihrem Motorrad und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik, wie ein Sprecher mitteilte. Die Autofahrerin blieb unverletzt.