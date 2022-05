Bei einem Unfall in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Ein Auto stieß am Montagmorgen mit dem Motorrad zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto fuhr vom Parkplatz los und übersah nach Angaben der Polizei die 19-jährige Motorradfahrerin. Die junge Frau kam in ein Krankenhaus.