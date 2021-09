Sachsens SPD-Chef Dulig: SPD ist der Gewinner des Abends

Nach der Prognose zum Ausgang der Bundestagswahl ist Sachsens SPD-Landeschef optimistisch. «Wir sind die Gewinner dieses Abends», sagte er am Sonntagabend unter dem Jubel der Genossen bei der Wahlparty in einem Dresdner Biergarten. Nach den Prognosen von ARD und ZDF von 18.00 Uhr liegt die SPD bei 25 bis 26 Prozent, die Union bei 24 bis 25 Prozent. «Auch wenn es noch knapp ist: es gibt eine Partei, die hat hier verloren, sie hat das Vertrauen verloren und deshalb ist sie abgewählt worden.» Die CDU habe keinen Auftrag bekommen, findet er. Zwar werde sich erst im Laufe des Abends zeigen, wie die Mehrheiten seien. «Aber wir sind zuversichtich, das wir am Schluss vorne liegen werden, und wir haben es auch verdient.»

