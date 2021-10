Sächsische Grünen-Politikerin Petra Zais gestorben

Die Grünen im Sächsischen Landtag trauern um ihre ehemalige Abgeordnete Petra Zais. Nach Angaben der Fraktion starb die Chemnitzerin am Donnerstag im Alter von 64 Jahren. Zais gehörte dem Landtag von 2014 bis 2019 an. «Sie stand stets mit großer Überzeugung, klaren Worten und vollem Einsatz für ihre Herzensthemen ein. Ihr Engagement für bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche sowie ihre Unterstützung für geflüchtete Menschen bleiben unvergessen», erklärte der Fraktionsvorstand am Freitag in Dresden. Ihre Empathie und Menschlichkeit habe auch über die parteipolitischen Grenzen hinweg viel Respekt und Anerkennung eingebracht.

