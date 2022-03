Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Pirna ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurden nach dem Brand am Montagabend außerdem zwei weitere Bewohner des Hauses zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache sei derzeit noch unklar. Auch der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

