Sänger Tony Marshall schwärmt von Helene Fischers Talent

Entertainer Tony Marshall («Schöne Maid») hat schon am Anfang von Helene Fischers Karriere mit der Sängerin zusammengearbeitet und ihr Talent nach eigener Aussage früh erkannt. «Sie hat mich begeistert, weil sie sich von der ersten Probe an auffallend souverän auf der Bühne präsentierte. Wir waren alle einer Meinung: Das Mädel wird Karriere machen, Helene könnte international mithalten», teilte der 83-Jährige am Freitag in Baden-Baden mit.

Er habe sie daher nicht als Schlagersängerin gesehen, sondern aufgrund ihrer Vielseitigkeit als vielversprechendes Musical-Talent, erklärte Marshall: «Was das Showbusiness angeht, hat sie internationale Größe erreicht und die Karten neu gemischt. Ich wünsche ihr und der jungen Familie, dass sich alle Träume erfüllen!»

Hintergrund für Marshalls Äußerungen ist eine Aussage der 37-Jährigen in der Show «Helene Fischer - Ein Abend im Rausch», die Sat.1 an diesem Freitag um 20.15 Uhr zeigt. Ihr habe mal ein bekannter Entertainer gesagt, sie solle «die Finger von dieser Branche» lassen, sagte sie dort lachend. Vielleicht habe dieser sie warnen wollen, vielleicht habe er «nicht ganz daran geglaubt». Und verriet auf Nachfrage den Namen: «Tony Marshall. An dieser Stelle einen lieben Gruß.»