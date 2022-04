Bei einem Abbiegeunfall ist ein E-Bike-Fahrer am Donnerstag in Staßfurt schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe den Mann im Salzlandkreis übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Daraufhin kam es zur Kollision. Der Fahrradfahrer wurde schwer am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

