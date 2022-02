Salzlandkreis bereit für Kriegsflüchtlinge aus Ukraine

Der Salzlandkreis bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Erste Maßnahmen seien angelaufen, es stünden bereits Unterkünfte zur Verfügung, hieß es am Samstag aus dem Landratsamt in Bernburg. «Wir werden denen schnell und unkompliziert helfen, die jetzt unseren Schutz und unsere Hilfe benötigen», sagte Landrat Markus Bauer (SPD) laut Mitteilung. Basierend auf den in der Flüchtlingskrise 2015 gesammelten Erfahrungen könne man auf bewährte Prozesse und vorhandene Strukturen zurückgreifen.

«Wer im Salzlandkreis Zuflucht findet, wird von zentraler Stelle bei uns in allen Belangen begleitet.» Der Bereitschaftsdienst des Fachdienstes Ausländer und Asylrecht der Kreisverwaltung sei am Wochenende über die Leitstelle erreichbar, hieß es. Bauer kündigte an, am Montag weitere Gespräche führen zu wollen, um bei Bedarf schnell weitere Unterkünfte im Salzlandkreis einrichten zu können.