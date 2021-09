Saunabrand in Hotel: Polizei ermittelt gegen Verdächtigen

Nach einem Brand in einem Hotel in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ermittelt die Polizei nun gegen einen Verdächtigen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Angaben der Polizei vom Donnerstag zufolge soll ein 57 Jahre alter Hotelgast für das Feuer Anfang September verantwortlich sein: Er habe sich eine Flasche Saunaaufguss geben lassen, dieses Konzentrat dann aber unsachgemäß benutzt. Es kam zu einer Verpuffung in der Sauna. Das Feuer, das sofort darauf ausbrach, zerstörte den Saunabereich. Acht Menschen wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund vier Millionen Euro.

