SC Magdeburg siegt erneut deutlich: 39:28 bei PAUC Handball

Der SC Magdeburg hat in der European League den siebten Sieg im achten Spiel eingefahren. Beim Tabellendritten der französischen Liga PAUC Handball siegte der SCM am Dienstag mit 39:28 (20:13). Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup waren beste SCM-Schützen mit je sechs Toren, für PAUC war Nicolas Claire und Mike Brasseleur mit je fünf Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg erwischte einen guten Start, führte früh mit drei Toren (6:3/7.). Eine Auszeit der Gastgeber änderte kaum etwas an der Dynamik, der SCM baute seine Führung weiter aus (11:3/13.). Nach einer weiteren Auszeit verkürzte PAUC (12:17/27.), doch zur Halbzeit herrschten klare Verhältnisse.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Magdeburger, verteilten die Spielzeit auf alle Spieler und bauten die Führung aus (28:19/42.). Auch eine kleine Schwächephase (31:25/51.) änderte nichts mehr am Auswärtserfolg. Im Heimspiel gegen IK Sävehof reicht dem Titelverteidiger am kommenden Dienstag ein Unentschieden zum Gruppensieg.