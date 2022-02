Handball-Bundesligist SC Magdeburg steht im Achtelfinale der European League. Gegen den slowenischen Vertreter Gorenje Velenje gelang am Dienstagabend ein 34:24 (20:12). Dabei war Kay Smis mit sieben Toren bester Werfer der Magdeburger, für die Gäste waren gleich vier Spieler mit je vier Treffern am erfolgreichsten. Der SCM führt die Gruppe C mit 13:1 Punkten an.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg steht im Achtelfinale der European League. Gegen den slowenischen Vertreter Gorenje Velenje gelang am Dienstagabend ein 34:24 (20:12). Dabei war Kay Smis mit sieben Toren bester Werfer der Magdeburger, für die Gäste waren gleich vier Spieler mit je vier Treffern am erfolgreichsten. Der SCM führt die Gruppe C mit 13:1 Punkten an.

Der SCM sorgte früh für recht klare Verhältnisse, stand besonders defensiv besser als die Gäste und zog auf drei Tore davon (6:3/8.). Velenje war der Aufgabe kaum gewachsen, vergab immer wieder beste Gelegenheiten und so führte der SCM bald mit sechs Treffern (11:5/16.). Auch wenn der SCM einen Gang zurückschaltete, führten die Elbestädter zur Pause deutlich.

Nach der Pause machten die Teams noch mehr Fehler als in der ersten Hälfte, dennoch verkürzten die Gäste minimal (21:14/33.). Der SCM hatte Probleme, die Konzentration gegen die ungefährlichen Slowenen hochzuhalten, setzte sich dann aber deutlich ab und entschied das Spiel.