Schäden auf Bahnstrecke Zweibrücken-Pirmasens Nord beseitigt

Die Unwetterschäden auf der Bahnstrecke Zweibrücken-Pirmasens Nord sind beseitigt - und ab Freitag fahren dort wieder Züge. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat, könne es in den Morgenstunden aber noch zu Folgeverspätungen und Fahrtausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn per Twitter mit. Sturmtief «Roxana» hatte zu Wochenbeginn in Teilen von Rheinland-Pfalz unter anderem für Chaos auf den Straßen gesorgt. Auf der Bahnstrecke waren mehrere Bäume aufs Gleis gefallen. In Pirmasens entgleiste eine Regionalbahn wegen eines umgestürzten Baums. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

