Schauer, Sturmböen und milde Temperaturen

Schauer, starker Wind, aber auch milde Temperaturen erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland in der neuen Woche. Ab Dienstag verursache ein Tiefdruckgebiet wechselhaftes Wetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. In den kommenden Tagen gebe es immer wieder schauerartigen Regen. Gleichzeitig ströme vom Mittelmeer milde Luft ins Land, die Temperaturen steigen: Am Mittwoch sind nach Angaben des DWD bis zu 21 Grad möglich. Im Laufe der Woche nehme der Wind zu. Am Mittwoch gebe es auch in tieferen Lagen stürmische Böen. Im Bergland sei mit Sturmböen zu rechnen.

Schauer, starker Wind, aber auch milde Temperaturen erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland in der neuen Woche. Ab Dienstag verursache ein Tiefdruckgebiet wechselhaftes Wetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. In den kommenden Tagen gebe es immer wieder schauerartigen Regen. Gleichzeitig ströme vom Mittelmeer milde Luft ins Land, die Temperaturen steigen: Am Mittwoch sind nach Angaben des DWD bis zu 21 Grad möglich. Im Laufe der Woche nehme der Wind zu. Am Mittwoch gebe es auch in tieferen Lagen stürmische Böen. Im Bergland sei mit Sturmböen zu rechnen.