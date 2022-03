Schauspieler Habich erhält Ehrenpreis des Filmkunstfestes

Der Charakterdarsteller feierte seinen größten Erfolg als Victor Klemperer in der zwölfteiligen ARD-Produktion «Klemperer – Ein Leben in Deutschland».

Der Schauspieler Matthias Habich («Klemperer – Ein Leben in Deutschland») erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern. Die Statue «Goldener Ochse» werde dem 82-Jährigen am 3. September im Festivalkino Capitol überreicht, teilte der Künstlerische Leiter des Filmkunstfestes, Volker Kufahl, am Donnerstag mit.

Habich sei einer der beliebtesten Charakterdarsteller Deutschlands, seine wohl berühmteste und eindringlichste Rolle die von Victor Klemperer in der zwölfteiligen ARD-Produktion «Klemperer – Ein Leben in Deutschland» gewesen. «Sein ausdrucksstarkes Gesicht, seine markante Stimme, sein oft hintergründiges Spiel bereichern jeden Film, in dem Matthias Habich zu sehen ist», so Kufahl.

Fast 60 Jahre umspanne Habichs Karriere, in der er mit den wichtigsten deutschen Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet habe - darunter Joseph Vilsmaier, Andreas Kleinert, Caroline Link und Margarethe von Trotta.

Zu den früheren Ehrenpreisträgern des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern gehören Katharina Thalbach, Iris Berben, Christine Schorn, Götz George, Otto Sander, Henry Hübchen und Ulrich Tukur. Das diesjährige Filmkunstfest findet wegen der Corona-Pandemie vom 30. August bis 4. September statt traditionell im Mai statt. In vier Wettbewerben werden zwölf Preise verliehen. Das Festival konzentriert sich auf aktuelle Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.