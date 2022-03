Schauspieler Mark Waschke findet Konkurrenzkampf anstrengend

Schauspieler Mark Waschke hat den Konkurrenzkampf an seiner ehemaligen Schauspielschule als anstrengend empfunden. «Natürlich mag man sich und versucht, gut miteinander klarzukommen, und man tut so, als würden auch alle an einem Strang ziehen», sagte der Wahl-Berliner der Deutschen Presse-Agentur. «Aber letzten Endes will doch jeder die Hauptrolle haben und das ist auch oft sehr anstrengend und langweilig.» Waschke («Tatort», «Dark»), der am Donnerstag (10.3.) 50 Jahre alt wird, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch gemeinsam mit anderen heutigen Schauspielgrößen wie Lars Eidinger oder Fritzi Haberlandt.

