Scheunenbrand in Hohn

In einer Scheune in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten Holzvorräte. Die Einsatzkräfte hätten verhindert, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Auch die Flughafenfeuerwehr des Militärflugplatzes Hohn, auf dem ein Lufttransportgeschwader stationiert ist, wurde zur Unterstützung herbeigerufen.

