Das Bundeskartellamt hat die Freigabe zur Übernahme der Bremerhavener Lloyd Werft durch die Rönner-Zech-Gruppe erteilt. Ein Sprecher des Kartellamts bestätigte am Montag den Beschluss vom Freitag. Die Voraussetzungen für die Rücknahme des Insolvenzantrages und für die Übergabe der Lloyd Werft seien gegeben, teilte der Sprecher des Insolvenzverwalters mit.

Bei den neuen Besitzern handelt es sich um den Bremer Bauunternehmer Kurt Zech und den Bremerhavener Stahl- und Schiffbauunternehmer Thorsten Rönner. Im Gefolge der MV-Werften an der Ostsee hatte auch die traditionsreiche Lloyd-Werft in Bremerhaven im Januar Insolvenz angemeldet. Beide Unternehmen gehörten zum Hongkonger Mischkonzern Genting. Dessen Kreuzfahrtsparte war wegen der Pandemie in Schieflage geraten. Die Werft in Bremerhaven hat rund 230 Mitarbeiter.