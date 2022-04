Nach einem immer wieder aufflackernden Brand auf dem Stückgutfrachter «Lascombes» in Bremerhaven hat sich die Lage auf dem 190 Meter langen Schiff beruhigt. Die Einsatzleitung habe am Mittwoch keine Auffälligkeiten mehr festgestellt. Deswegen seien alle Einsatzmaßnahmen zurückgenommen worden, teilte die Feuerwehr mit. Bis Donnerstagnachmittag werde der Bereich aber noch in regelmäßigen Abständen kontrolliert.

Nach einem immer wieder aufflackernden Brand auf dem Stückgutfrachter «Lascombes» in Bremerhaven hat sich die Lage auf dem 190 Meter langen Schiff beruhigt. Die Einsatzleitung habe am Mittwoch keine Auffälligkeiten mehr festgestellt. Deswegen seien alle Einsatzmaßnahmen zurückgenommen worden, teilte die Feuerwehr mit. Bis Donnerstagnachmittag werde der Bereich aber noch in regelmäßigen Abständen kontrolliert.

Der Brand war am vergangenen Freitagabend ausgebrochen und nach mehreren Stunden weitgehend gelöscht worden. In den Folgetagen kam es aber im Laderaum immer wieder zu Rauchentwicklung und offenen Flammen. Die Einsatzkräfte befüllten die Ladeluken mit großen Mengen Löschschaum. Die 21-köpfige Besatzung hatte das Schiff unverletzt verlassen können. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut den Behörden nicht.