Schlägerei vor Diskothek in Landau: Polizei setzt Taser ein

Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in Landau in der Pfalz hat die Polizei einen Taser gegen einen Mann eingesetzt. Zuvor habe sich in der Nacht zum Samstag eine aggressiv gestimmte Versammlung von rund 50 Menschen gebildet, teilte die Polizei in Landau am Samstag mit. Im Umfeld sei zeitgleich eine Schlägerei zwischen vier Menschen ausgebrochen. Die Polizei setzte daraufhin den Taser gegen einen Mann ein, der als Haupttäter ausgemacht wurde.

Der Mann sei aber nicht außer Gefecht gesetzt worden und unerkannt geflüchtet. Erst als mehr als zehn Streifenwagen anrückten, sei der Bereich um die Diskothek geräumt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Taser sind Elektroschocker, die zu schmerzhaften Muskelkontraktionen und einer kurzzeitigen Handlungsunfähigkeit führen. Werden sie gegen Menschen mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen eingesetzt, kann dies gesundheitliche Folgen haben.