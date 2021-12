Schleswig-Holstein: Booster nach drei Monaten möglich

Ein medizinischer Mitarbeiter setzt am Arm eines Jugendlichen zur Corona-Impfung an. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus sind von Mittwoch an in Schleswig-Holstein bereits nach drei Monaten möglich. Damit richtet sich das Land nach einer entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Kiel mitteilte. Ziel ist ein besserer Schutz vor schweren, durch Omikron hervorgerufenen Erkrankungen und eine verminderte Übertragung der Variante.

Die Booster-Impfung sei in den 26 Impfstellen des Landes über die Terminbuchung auf www.impfen-sh.de sowie bei den mobilen Impfaktionen möglich, hieß es. Auffrischimpfungen (Booster) werden ab 18 Jahren angeboten. Erst- und Zweitimpfungen sind ab 12 Jahren möglich, im Rahmen der Kinderimpftermine ab 5 Jahren.

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Ministeriums aktuell 77,4 Prozent aller Menschen mindestens einmal geimpft, 74,9 Prozent hätten den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Eine Auffrischimpfung haben bisher 35,4 Prozent der Menschen erhalten, wie es weiter hieß. Schleswig-Holstein bewege sich bei den Impfquoten weiter in der Spitzengruppe der Länder.