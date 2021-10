Ein Polizist steht in einer Leitstelle. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Schleuser: Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Schleuser hat die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) am Donnerstag fünf Wohnungen in Berlin, Hessen und Sachsen durchsuchen lassen. Wie die für die Razzien zuständige Bundespolizei weiter mitteilte, seien auch Räume eines Nagelstudios in Kassel durchsucht worden. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, drehen sich die Ermittlungen um einen Mann, der mit gefälschten Ausweisdokumenten gehandelt haben soll. Auch soll er daran beteiligt gewesen sein, Ausländer nach Deutschland einzuschleusen.

Dass die Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen für die Ermittlungen zuständig ist, liegt nach Angaben der Bundespolizei daran, dass einer der Tatorte im Zuständigkeitsbereich der Anklagebehörde liegt. Beamte der Stuttgarter Bundespolizei hätten über Monate hinweg mutmaßliche Nutzer der gefälschten Dokumente im Bundesgebiet identifiziert. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag seien Beweismittel sichergestellt worden. Auch seien Beamte auf zwei Menschen ohne Aufenthaltsdokumente gestoßen. Sie wurden angezeigt, wie es hieß.