Schnee und Glätte in Bayern: Gefahr für Autofahrer

Schnee und Glätte haben in Bayern in der Nacht zum Dienstag für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Unfälle hat es allerdings nur vereinzelt gegeben, wie Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilten. So stieß ein Fahrer auf der Bundesstraße 300 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) gegen die Leitplanke. Auf der B 16 bei Baisweil (Kreis Ostallgäu) stießen zwei Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn aufeinander. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in ganz Bayern vor Frost und Glätte. Zudem warnen die Meteorologen vor starkem Schneefall und Schneeverwehung im Süden Bayerns.

Schnee und Glätte haben in Bayern in der Nacht zum Dienstag für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Unfälle hat es allerdings nur vereinzelt gegeben, wie Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilten. So stieß ein Fahrer auf der Bundesstraße 300 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) gegen die Leitplanke. Auf der B 16 bei Baisweil (Kreis Ostallgäu) stießen zwei Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn aufeinander. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in ganz Bayern vor Frost und Glätte. Zudem warnen die Meteorologen vor starkem Schneefall und Schneeverwehung im Süden Bayerns.