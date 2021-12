Schneefall in Sachsen am Donnerstag erwartet

In Sachsen soll es am Donnerstag schneien. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, ist bis zum Mittag mit ein bis drei Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Bei Höchstwerten bis zu 2 Grad soll der Schnee im Flachland jedoch erst einmal nicht liegen bleiben. Im Laufe des Tages klingt der Schneefall ab. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen laut DWD auf bis zu minus 2 Grad, im Bergland auf bis zu minus 4 Grad. Gebietsweise ist mit Glätte zu rechnen.

