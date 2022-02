Schulbus rutscht in Straßengraben: Kinder stecken fest

Ein Schulbus ist wegen Schneeglätte bei Wolfegg im Kreis Ravensburg von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Die Türen waren zunächst verklemmt, weshalb die rund 30 Kinder den Bus für etwa eine Stunde nicht verlassen konnten, sagte ein Polizeisprecher in Baden-Württemberg am Montag. Niemand sei verletzt worden. Die Schüler seien anschließend mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren worden.

