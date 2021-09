Schuldzuweisungen bei Debatte zu Linken-Demo in Leipzig

Die aus dem Ruder gelaufene Linken-Demonstration in Leipzig am Wochenende vor der Bundestagswahl hat im Sächsischen Landtag zu lautstarken Wortgefechten geführt. Die Innenpolitiker von AfD und CDU, Sebastian Wippel und Rico Anton, machten am Donnerstag die Linke-Abgeordnete Juliane Nagel als Versammlungsleiterin der Demonstration für deren Verlauf mitverantwortlich. Anton forderte die Linksfraktion zu personellen Konsequenzen auf. Die Linken müssten Nagel Einhalt gebieten. «Schmeißen Sie sie aus ihrer Fraktion», rief er in Richtung der Linken. Linksfraktionschef Rico Gebhardt wies das zurück. Die Demonstration mit mehreren Tausend Menschen war am 18. September von schweren Ausschreitungen überschattet worden.

Die aus dem Ruder gelaufene Linken-Demonstration in Leipzig am Wochenende vor der Bundestagswahl hat im Sächsischen Landtag zu lautstarken Wortgefechten geführt. Die Innenpolitiker von AfD und CDU, Sebastian Wippel und Rico Anton, machten am Donnerstag die Linke-Abgeordnete Juliane Nagel als Versammlungsleiterin der Demonstration für deren Verlauf mitverantwortlich. Anton forderte die Linksfraktion zu personellen Konsequenzen auf. Die Linken müssten Nagel Einhalt gebieten. «Schmeißen Sie sie aus ihrer Fraktion», rief er in Richtung der Linken. Linksfraktionschef Rico Gebhardt wies das zurück. Die Demonstration mit mehreren Tausend Menschen war am 18. September von schweren Ausschreitungen überschattet worden.