Christian Piwarz (CDU), Kultusminister von Sachsen, nimmt in der Sächsischen Staatskanzlei an einer Pressekonferenz teil. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Corona-Pandemie hat Ansicht von Kultusminister Christian Piwarz keine «verlorene Generation» von Schülerinnen und Schülern in Sachsen hervorgebracht. «Wer die Oberschulen und Gymnasien verließ, hatte vollwertige Abschlüsse in der Tasche», sagte der CDU-Politiker. Man habe an der Qualität keine Abstriche gemacht. «Wir hätten nur dann eine verlorene Generation produziert, wenn wir etwa ein Notabitur angeboten hätten. Doch das ist nicht geschehen.»

Piwarz (46) räumte ein, dass Corona im Schulsystem wie eine Bremse wirkte: «Umso wichtiger ist es, jetzt wieder Fahrt aufzunehmen. Das tun wir bereits.» Es gelte nun zu untersuchen, was die Pandemie mittel- und langfristig mit dem Schulsystem macht. «Wir stellen uns die Frage, wie wir uns auf so etwas besser einstellen können. Wie können unsere Erkenntnisse das Bildungswesen über die Pandemie hinaus beflügeln? Dieser Prozess ist in vollem Gange.» Die Digitalisierung habe Möglichkeiten offenbart.