Schultz sieht Ingolstadt «sehr gut in Form»

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt auf Sebastian Ohlsson verzichten. «Er hat sich im Training am Knie verletzt», berichtete Trainer Timo Schultz am Donnerstag über den 28 Jahre alten Rechtsverteidiger.

Auch wenn der FC Ingolstadt mit 15 Punkten auf einem direkten Abstiegsrang steht und zehn Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16 hat, erwartet Schultz «eine schwere Aufgabe» am Samstag (13.30 Uhr). Denn die Schanzer verloren keines der letzten drei Spiele. «Ich muss die Ingolstädter Mannschaft so bewerten, wie sie in Form ist. Und sie waren sehr gut in Form. Durch die Drei-Punkte-Regel können sie mit einer Serie noch einmal herankommen.»

St. Pauli steht auf dem vierten Tabellenplatz, hat mit 41 Zählern allerdings genauso viele Punkte auf dem Konto wie der Hamburger SV auf Rang zwei. Jedoch hat der Kiezclub nur eines der jüngsten sieben Ligaspiele gewonnen und unterlag zuletzt gegen Hannover mit 0:3. «Wir wissen, dass wir einige Dinge besser machen müssen als in den letzten Wochen», sagte Schultz.